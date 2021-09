Premium Het beste van De Telegraaf

’Als we winnen, breken ze de tent af, dan loopt heel Saint Kitts uit’ Wonderlijk Caribisch avontuur overtreft stoutste verwachtingen cricketer Paul van Meekeren

Patriots-bowler Paul van Meekeren springt een gat in de lucht als hij Barbados Royals-batsman Shai Hope heeft uitgebowled. Ⓒ Foto’s Getty Images

AMSTERDAM - De Engelse band 10CC zong het in de zomer van 1978 in het even vrolijke als onvergetelijke reggeanummer ’Dreadlock Holiday’ al vol overgave: I don’t like cricket, oh no, I love it! De Nederlandse cricketinternational Paul van Meekeren (28) beleeft nu als speler van de vermaarde Saint Kitts & Nevis Patriots zijn eigen Caribische droomvakantie.