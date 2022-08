Bosz pakt laat punt, Kane blijft scoren, Nieuwkoop belangrijk

Lyon stond lang op achterstand na een doelpunt van de Japanner Junya Ito in de 24e minuut. Stade Reims, met Mitchell van Bergen als invaller, kwam na ruim een uur spelen met tien man te staan na een rode kaart voor Dion Lopy. In de slotfase maakte Lyon gebruik van de overtalsituatie. Invaller Moussa Dembélé kopte op aangeven van Rayan Cherki, ook ingevallen, de gelijkmaker binnen. Bosz liet de van Ajax overgekomen Nicolás Tagliafico de hele wedstrijd spelen.

Doelman Marco Bizot moest in de thuiswedstrijd van Stade Brest tegen Montpellier maar liefst zeven treffers incasseren: 0-7. Pablo Rosario en invaller Calvin Stengs verloren met OGC Nice voor eigen publiek van Olympique Marseille: 0-3. De Chileense aanvaller Alexis Sánchez maakte zijn eerste twee doelpunten in de Ligue 1. Marseille heeft na vier wedstrijden 10 punten.

Kane ondanks gemiste strafschop de held

Harry Kane heeft Tottenham Hotspur met twee doelpunten een overwinning op Nottingham Forest bezorgd. Het werd 0-2 op City Ground, waar Kane zijn doelpuntentotaal in dit seizoen al op vier bracht.

Al in de vijfde minuut was Kane voor het eerst trefzeker, met een geplaatst schot. Na een klein uur miste hij een penalty, omdat keeper Dean Henderson knap redde. Voor de 29-jarige Kane was het de eerste strafschop die hij miste sinds februari 2018. Sindsdien had de spits in de Premier League vijftien penalty's benut. Zo'n 10 minuten voor tijd kwam Kane opnieuw tot scoren, waardoor het duel beslist was.

Tottenham Hotspur heeft na vier duels 10 punten, evenveel als Manchester City en Brighton & Hove Albion. Alleen Arsenal, dat zaterdag met 2-1 te sterk was voor Fulham, heeft nog geen puntenverlies geleden.

Het vorig seizoen gepromoveerde Nottingham Forest, dat twee weken geleden met 1-0 van West Ham United wist te winnen, staat veertiende.

Nieuwkoop draagt met assists bij aan zege Union op Anderlecht

Bart Nieuwkoop heeft met twee assists bijgedragen aan een zege van zijn club Union op Anderlecht. Het werd 2-1 voor de nummer 2 van afgelopen seizoen.

Union kwam op eigen veld al in de tweede minuut op voorsprong. De Nigeriaan Victor Boniface schoot raak nadat hij de bal aangespeeld had gekregen van Nieuwkoop, na een goede defensieve actie. Bij de 2-1 van Dante Vanzeir legde Nieuwkoop de bal terug met zijn hoofd.

De 26-jarige Nieuwkoop is bezig aan zijn tweede seizoen in België. Hij speelde voor zijn periode bij Union bij Feyenoord en Willem II. Bij Anderlecht werd Wesley Hoedt een kwartier voor tijd gewisseld, bij de thuisploeg mocht Oussama El Azzouzi in de slotfase invallen.

Union en Anderlecht staan beide in de subtop: vijfde en zesde.