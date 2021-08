Sebastian Vettel: ‘Punten zijn een beetje een grap’

De Duitser eindigde als vijfde en verdiende daarmee vijf punten. ,,Maar die punten zijn een beetje een grap”, aldus de Aston Martin-coureur. ,,Wat hebben we vandaag nou gedaan? Het voelt voor mij ook niet als een beloning voor mijn kwalificatie, dan zouden ze daar punten voor moeten geven. Ik dacht overigens dat we 25 procent van de race-afstand moesten afleggen voor halve punten. Dat laat maar weer zien hoe oud ik ben.”

Inmiddels is het reglement inderdaad anders, namelijk dat er meer dan twee rondes gereden moeten worden. Dat gebeurde zondagavond, waarna de race direct weer werd stilgelegd. ,,Het is waarschijnlijk geen populaire beslissing, maar wel de juiste gezien de omstandigheden”, stelt Vettel.”

„Tijdens de kwalificatie stond er meer water op de baan, maar tijdens de race rijd je korter achter elkaar. Die spray krijg je niet weg. Het was heel moeilijk om de coureur voor je te zien, omdat je het licht aan diens achterkant pas heel laat zag. Voor de mensen op de tribune is dit natuurlijk een enorme teleurstelling, maar de veiligheid staat voorop. Toen we de tweede keer buitenkwamen, was de situatie niet veel beter.”