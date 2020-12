WK darts: emotionele Danny Baggish zorgt voor grote verrassing tegen Adrian Lewis

Het was de laatste partij van de middagsessie. Brendan Dolan, Joe Cullen en Simon Whitlock wisten hun partij allen te winnen. Baggish had in de eerste ronde al voor een verrassing gezord door Damon Heta te verslaan. Maar maandag hoorde hij ineens dat zijn broer een beroerte had gekregen en sindsdien op de IC ligt. Eerder dit jaar had hij ook al zijn moeder verloren.

Baggish had dit op een positieve manier meegenomen naar zijn partij tegen Lewis, want al snel stond hij met 2-0 voor tegen ’Jackpot’. Al kwam dat ook voor een groot deel door het spel van Lewis, die vooral op de dubbels in de tweede sets hopeloos scoorde.

Big Fish

Lewis hervond zich in set drie en raakte de dubbels ineens wél. Hij trok deze dan ook naar zich toe, met een fraaie 127-finish. Toch raakte Baggish niet van de leg. Sterker nog, de Amerikaan gooide de eerste ’big fish’ van het toernooi: een 170-finish. En dat terwijl Jackpot de vierde set naar zich toe leek te trekken en de wedstrijd op 2-2 in sets ging gooien.

Maar een fraaie kans benutte Baggish meteen, waardoor hij in de vijfde en beslissende leg zelf mocht beginnen. Met zijn derde kans maakte hij zijn sprookje nog completer: een zege op Lewis en een plek in de volgende ronde. Vervolgens hield The Gambler het niet meer droog. „Ik denk aan je. Deze is voor jou”, liet hij na afloop voor zijn broer weten aan RTL 7.

Van Duijvenbode stunt in avondsessie

In een leeg Alexandra Palace kwam dinsdagavond ook Dirk van Duijvenbode in actie. Hij schakelde Rob Cross, de wereldkampioen van 2018, uit via een geweldige 3-2 zege. Van Duijvenbode stond de hele wedstrijd niet voor, maar behield wel zijn eigen sets, en gooide in de beslissende leg van de laatste set op prachtige wijze 99 uit.

Dirk van Duijvenbode Ⓒ HH/ANP

Van Duijvenbode kende eerder een moeizame start op het WK. In de eerste ronde afgelopen vrijdag won hij met hangen en wurgen van de Engelse jeugdwereldkampioen Bradley Brooks. Nadat hij de eerste twee sets had verloren, pakte Van Duijvenbode toch nog de winst: 3-2.

Danny Noppert was eerder op de avond ook al te sterk voor Cameron Carolissen en plaatste zich (na Michael van Gerwen en Vincent van der Voort) als derde Nederlander voor de derde ronde. Overtuigend was het spel van de Fries allerminst, maar uiteindelijk kon hij toch een 3-1 zege bijschrijven.

Danny Noppert Ⓒ HH/ANP

Dinsdag 22 december - middagsessie

Brendan Dolan - Edward Foulkes (R2) 3-1

- Edward Foulkes (R2) 3-1 Joe Cullen - Wayne Jones (R2) 3-0

- Wayne Jones (R2) 3-0 Simon Whitlock - Darius Labanauskas (R2) 3-2

- Darius Labanauskas (R2) 3-2 Adrian Lewis - Danny Baggish (R2) 1-3

Dinsdag 22 december - avondsessie

Danny Noppert - Cameron Carolissen (R2) 3-1

- Cameron Carolissen (R2) 3-1 Devon Petersen - Steve Lennon (R2) 3-1

- Steve Lennon (R2) 3-1 Rob Cross - Dirk van Duijvenbode (R2) 2-3

(R2) 2-3 Dimitri Van den Bergh - Paul Lim (R2) 3-0