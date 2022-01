Burnley kondigt komst Oranje-international Wout Weghorst op ludieke wijze aan

De 29-jarige Weghorst tekent een contract voor 3,5 jaar bij de hekkensluiter van de Premier League, waar hij gehaald is al de opvolger van de naar Newcastle United vertrokken Chris Wood. Wolfsburg trok met de Duitser Max Kruse (van Union Berlin) en de Deense international Jonas Wind (FC Kopenhagen) al twee nieuwe aanvallers aan, waarmee werd geanticipeerd op het vertrek van de aanvaller.

De lange spits speelde sinds 2018 voor VfL Wolfsburg. Weghorst maakte dit seizoen zes doelpunten in de Bundesliga. In de afgelopen drie jaar tekende hij voor in totaal 53 doelpunten in de Duitse competitie. Weghorst kwam eerder uit voor FC Emmen, Heracles Almelo en AZ.

Burnley heeft in de Premier League met 12 punten uit achttien wedstrijden. Vanwege coronaperikelen heeft de ploeg van trainer Sean Dyche nog de nodige inhaalwedstrijden op het programma staan.

De club kondigde de komst van Weghorst op ludieke wijze aan in een video. Met een sterke verwijzing naar de filmklassieker Jurassic Park.

Bekijk hier de video: