Extra Super Bowl-geluk: verloving op het veld, terwijl teamgenoot vader wordt

Dan beleef je net je mooiste sportmoment ooit en dan nog is het schijnbaar niet genoeg. Taylor Rapp (24), een zogenaamde ‘safety’ bij de Los Angeles Rams, besloot net na de legendarische zege om voor de ogen van zijn enthousiaste ploegmaats vriendin Dani Johnson ten huwelijk te vragen. De speler ging door de knieën, haalde de ring tevoorschijn en stelde de magische vraag. Wat volgde was het al even magische ja-woord.

Er en viel dus nog meer geluk te rapen bij de Rams. Van Jefferson kreeg meteen na de wedstrijd te horen dat bij zijn echtgenote Samaria tijdens de wedstrijd het water gebroken was en spoedde zich in het gezelschap van zijn vader en hun 5 jaar oude dochter naar het ziekenhuis. Daar kon hij enkele uren later zijn pasgeboren zoon koesteren.

Bron: Het Nieuwsblad