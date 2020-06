Komt Roger Federer nog wel terug op zijn 39e?

Roger Federer verschijnt dit jaar niet meer op de ATP Tour. Ⓒ AFP

Roger Federer kan nogal veel, daar bestaat geen enkele twijfel over. Maar de grote vraag is nu of de tennisheilige uit Zwitserland begin volgend jaar, op 39-jarige leeftijd, nog een succesvolle rentree kan maken op de proftour. De tijd tikt in zijn nadeel en zijn fans leven tussen hoop en vrees.