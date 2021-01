’Ajax-doelwit Sébastien Haller voor elke verdediger een plaag’

Sébastien Haller is op weg naar Ajax. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Sébastien Haller staat op het punt om terug te keren op de Nederlandse velden. Ajax nadert een akkoord met West Ham United over een transfer van de Fransman, die zelf al rond is met de Amsterdammers. De door talentenfabriek Auxerre opgeleide spits kwam in de periode 2015-2017 bij FC Utrecht tot wasdom (51 goals in 98 wedstrijden) en verdiende na een topseizoen onder leiding van de huidige Ajax-trainer Erik ten Hag een transfer naar Eintracht Frankfurt. Oud-ploeggenoten kijken met genoegen terug op het samenspel met Haller en snappen wel dat Ajax diep in de buidel wil tasten voor de spits.