Honda wil Max Verstappen extra zetje geven in Mexico

Formule 1 rouwt om dood oud-engineer Michael Schumacher

De Formule 1 rouwt om het overlijden van Antonia Terzi. De Italiaanse, die door een verkeersongeluk om het leven kwam, werkte jarenlang in de koningsklasse van de autosport en was een van de eerste vrouwen met een managementfunctie in de Formule 1. Ze is 50 jaar geworden.