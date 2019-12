Wolfsburg zonder Weghorst tegen Bayern München

Volgens zijn trainer Oliver Glasner is de Nederlandse spits geveld door een koortsaanval. Weghorst is met zeven treffers de topscorer van zijn club dit seizoen in de Bundesliga. Wolfsburg heeft bij Bayern München nog nooit gewonnen.

