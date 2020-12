La Liga: Real Madrid dient stadgenoot Atlético eerste nederlaag toe

Casemiro zette Real na een kwartier met een kopbal uit een corner van Toni Kroos op 1-0 en de 2-0 kwam na ruim een uur op naam van Atlético-doelman Jan Oblak. De keeper kon zichzelf echter weinig verwijten; een schot van Real-verdediger Dani Carvajal verdween via de paal en de rug van Oblak in het doel. Atlético had voor het duel met de stadgenoot pas twee doelpunten geïncasseerd.

Atlético wist weinig te creëren en Luis Suárez en João Félix werden beiden gewisseld. Félix werd al na een uur vervangen en de Portugees liet zijn onvrede duidelijk merken.

Vreugde bij de spelers van Sevilla Ⓒ HH/ANP

Sevilla wint door eigen doelpunt bij Getafe

Sevilla heeft de uitwedstrijd tegen Getafe gewonnen dankzij een eigen doelpunt: 0-1. Verdediger Xabier Etxeita werkte de bal in de 81e minuut achter zijn eigen doelman.

Kort voor de cruciale goal van Etxeita was Luuk de Jong in de ploeg gekomen bij Sevilla. De Jong viel een kwartier voor tijd in voor Lucas Ocampos. Karim Rekik bleef op de bank bij de bezoekers.

Voor Sevilla was het de vierde opeenvolgende zege in een uitwedstrijd in alle competities. De laatste keer dat een dergelijke serie werd neergezet was in augustus en september van vorig jaar. De voorbije weken won Sevilla in de Champions League ook bij Krasnodar en Stade Rennes en in La Liga van Huesca.

Sevilla staat vijfde met 19 punten uit elf duels. Getafe heeft 13 punten en staat vijftiende.

Bekijk de uitslagen, stand en het programma in Spanje