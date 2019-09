Sport Kort: Prosinecki komt terug op ontslag Bosnië

Prosinecki komt terug op ontslag Bosnië

21.08 uur Robert Prosinecki blijft toch aan als bondscoach van Bosnië-Herzegovina. De Kroatische oud-international diende zondag zijn ontslag in na de nederlaag in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Armenië (4-2). De Bosnische voetbalbond vroeg Prosinecki om op zijn besluit terug te komen en na lang wikken en wegen reageerde hij positief.

"Het was niet makkelijk want ik probeer altijd achter mijn levenskeuzes te blijven staan", zei Prosinecki. "Zoveel mensen wilden dat ik aanbleef dat ik hier niet weg van kon lopen. Ik blijf en hoop dat we nog dingen kunnen omdraaien."

Voetbal: Japan in WK-kwalificatie langs Myanmar

18.50 uur: Japan is de kwalificatie voor het wereldkampioenschap voetbal van 2022 in Qatar begonnen met een zege. Het elftal van bondscoach Hajime Moriyasu was in Rangoon met 0-2 te sterk voor Myanmar.

PSV'er Ritsu Doan, onlangs overgenomen van FC Groningen, had een basisplaats bij Japan. De middenvelder werd halverwege de tweede helft gewisseld. De eindstand was toen al bereikt. Shoya Nakajima opende na ruim een kwartier spelen de score. In de 26e minuut zorgde Takumi Minamino voor het tweede doelpunt.

Ko Itakura, speler van FC Groningen, kwam niet in actie bij Japan. In Azië en Afrika start de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar eerder dan op andere continenten.

Artjom Kasparian in het blauw, eerder dit jaar. Ⓒ Hollandse Hoogte

Boksen: Kasparian verder op WK

14.38 uur: Bokser Artjom Kasparian heeft bij de WK in Jekaterinenburg de laatste 32 bereikt in de klasse tot 81 kilogram. De 24-jarige Zuid-Hollander, geboren in Rusland, versloeg in de eerste ronde de Armeniër Artush Hovhannisyan met 4-1. Kasparian neemt het donderdag in de tweede ronde op tegen Paul-Andrei Aradoaie uit Roemenië.

De drievoudig Nederlands kampioen bleef in juni bij de Europese Spelen in Minsk steken in de tweede ronde. Kasparian wil volgend jaar meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio.

Max van der Pas werd maandag al direct uitgeschakeld in de klasse tot 75 kilogram. De Nederlander verloor van de Turk Serhat Güler. Namens Nederland komen later deze week bij de WK ook Enrico Lacruz (-63 kg) en Delano James (-69 kg) in actie.

Tennis: Schoofs en Kerkhove onderuit in Zhengzhou

11.37 uur: De Nederlandse tennissters Bibiane Schoofs en Lesley Pattinama-Kerkhove zijn uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Zhengzhou. Schoofs, op het laatste moment rechtstreeks toegelaten tot het Chinese hardcourttoernooi, moest het afleggen tegen Zheng Saisai uit China: 6-7 (4) 1-6. Kerkhove was kansloos tegen de Australische Ajla Tomljanovic: 2-6 0-6. De 27-jarige Zeeuwse had via de kwalificaties het hoofdtoernooi bereikt.

Schoofs kwam na twee vroege breaks met 4-1 achter te staan, maar ze knokte zich na een korte regenpauze terug in de partij. De 31-jarige Gelderse wist er een tiebreak uit te slepen. Ze verloor daarin echter de eerste punten en moest de set daardoor afstaan aan de Chinese nummer 38 van de wereld. In de tweede set wist Schoofs, die 155e staat op de mondiale ranking, een vroege achterstand niet meer te repareren.

Kiki Bertens doet ook mee in Zhengzhou. De Westlandse, als derde geplaatst, heeft een 'bye' in de eerste ronde. Ze gaat het nu opnemen tegen Tomljanovic, de mondiale nummer 46.

Wielrennen: Nederlands talent wordt ploeggenoot Sagan

10.48 uur: De Nederlandse wielrenner Ide Schelling maakt volgend jaar deel uit van de Duitse WorldTourploeg Bora-hansgrohe. Schelling reed de afgelopen drie jaar voor opleidingsploeg SEG.

„Ik ben zeer vereerd dat ik voor zo’n grote ploeg mag gaan rijden. Het zal een enorme stap zijn, maar ik ben klaar om die uitdaging aan te gaan”, reageerde Schelling (21) op de website van SEG Racing Academy.

Schelling won dit jaar een rit in de Giro Ciclistico Valle d’Aosta, waar hij ook een dag de leiderstrui droeg. Bora-hansgrohe ziet in hem een allrounder die vooral in eendaagse koersen als de Ardenner klassiekers een rol als helper kan vervullen.

„We gunnen hem de tijd te ontdekken waar zijn kwaliteiten liggen”, zei Ralph Denk, teammanager van de ploeg waarvoor ook Peter Sagan uitkomt. Schelling heeft een contract voor twee jaar ondertekend.

Kevin Anderson Ⓒ AFP

Tennis: Anderson mist ook Laver Cup

10.10 uur: De Zuid-Afrikaanse tennisser Kevin Anderson heeft zich bij John McEnroe afgemeld voor het toernooi om de Laver Cup. De 33-jarige Anderson, nummer 18 van de wereld, heeft nog altijd last van de knieblessure die hem onlangs ook verhinderde om mee te doen aan de US Open. De Zuid-Afrikaan kwam op Wimbledon voor het laatst in actie.

Anderson stond twee keer in een grandslamfinale, in 2017 op de US Open en vorig jaar op Wimbledon. Hij stapte beide keren als verliezer van de baan.

Anderson maakte voor de Laver Cup deel uit van het zogeheten wereldteam, dat onder leiding staat van McEnroe. Hij wordt vervangen door de 21-jarige Amerikaan Taylor Fritz. Het team bestaat verder uit John Isner, Milos Raonic, Nick Kyrgios, Denis Shapovalov en Jack Sock. Zij nemen het van 20 tot en met 22 september in Genève op tegen het Europese team van Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas en Fabio Fognini. Björn Borg is de captain van Europa. De Laver Cup maakt dit jaar na twee proefedities, beide gewonnen door de Europese tennissers, voor het eerst deel uit van de ATP-kalender.

Wielrennen: Walscheid naar Dimension Data

09.35 uur: Max Walscheid stapt over naar Dimension Data, de Zuid-Afrikaanse wielerploeg die volgend jaar verdergaat onder de naam Team NTT. De Duitse sprinter rijdt nu nog voor Sunweb, dat eerder ook al klassementsman Tom Dumoulin verloor aan Jumbo-Visma.

Walscheid (26) begon in augustus 2015 als stagiair bij Giant-Alpecin, zoals de ploeg van teambaas Iwan Spekenbrink toen nog heette. Hij boekte sindsdien acht overwinningen, waaronder vijf etappes in de Ronde van Hainan in 2016. Vorig jaar won hij een rit in de Ronde van Yorkshire en de Sparkassen Münsterland Giro. Dit jaar werd hij onder meer tweede in de Scheldeprijs achter de Nederlander Fabio Jakobsen.

„Dit team biedt de mogelijkheden die ik zoek op dit moment in mijn carrière. Ik kijk ernaar uit om te werken in een nieuwe omgeving, al valt het ook niet mee afscheid te nemen van Sunweb. Ik heb er de kans gekregen te groeien naar mijn huidige niveau”, aldus Walscheid.

Joe Dombrowski rijdt de komende twee jaar voor UAE Team Emirates. De 28-jarige klimmer, die dit voorjaar als twaalfde eindigde in de Ronde van Italië, komt over van Education First. Dombrowski rijdt sinds 2015 voor de ploeg van manager Jonathan Vaughters. Eerder kwam hij twee jaar uit voor Team Sky, dat nu Ineos heet.

De Amerikaan won onlangs een rit in de Ronde van Utah. Hij eindigde daar als derde in het klassement. Dombrowski schreef de etappekoers door Utah in 2015 op zijn naam. "Joe heeft dit jaar in de Giro laten zien dat hij met de besten omhoog kan klimmen", zei manager Joxean Matxin van UAE Team Emirates.

David Ortiz gooit de ’first pitch’. Ⓒ EPA

Honkbal: Ortiz gooit ’first pitch’ bij Red Sox

08.12 uur: Drie maanden nadat hij in een bar in de Dominicaanse Republiek in zijn rug was geschoten, stapte David Ortiz weer het veld van Boston Red Sox op.

De gestopte tophonkballer mocht op Fenway Park de ’first pitch’ gooien voor de thuiswedstrijd tegen New York Yankees. „Ik wil God bedanken dat hij me een tweede kans heeft gegeven in mijn leven, zodat ik hier met jullie kan zijn”, zei de 43-jarige Ortiz tegen het publiek. „De Red Sox-familie is er altijd voor me, al jullie gebeden zijn verhoord.”

De beroemde honkballer uit de Dominicaanse Republiek stopte in 2016 met drie kampioensringen op zak. Ortiz, beter bekend als Big Papi, won de World Series met de Red Sox in 2004, 2007 en 2013.

Ortiz werd op 9 juni in zijn rug geraakt bij een schietpartij in Santo Domingo. Niet de oud-honkballer, maar een vriend waarmee hij aan tafel zat was volgens justitie het eigenlijke doelwit. Ortiz lag bijna twee weken op de intensive care en moest meerdere operaties ondergaan.

Big Papi mocht bij zijn terugkeer op Fenway Park de eerste bal gooien. Hij zag de Red Sox van Xander Bogaerts vervolgens met 5-0 verliezen van de Yankees.