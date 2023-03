Cristiano Ronaldo voorspelt: Saoedische competitie wordt wereldtop

Ronaldo, 38 jaar inmiddels, vertrok in november vorig jaar bij Manchester United en tekende na een teleurstellend WK bij het Saoedische Al-Nassr. Bij zijn nieuwe club Ronaldo sinds begin dit jaar in negen duels goed voor acht doelpunten en twee assists. Ook maakt hij gewoon deel uit van de selectie van Portugal voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Liechtenstein (23 maart) en Luxemburg (26 maart).

Op een persconferentie bij Portugal heeft Ronaldo gezegd dat de Saoedische Pro League in de toekomst tot een van de elitecompetities gerekend gaat worden. „Ik voel me heel goed. Daarom ben ik hier. Als ik dat niet dacht, zou ik niet zijn. Ik zit in een zeer competitieve competitie. De mensen zouden anders naar het Saoedische voetbal moeten kijken.”

„Het is duidelijk niet zoals de Premier League, ik zou liegen als ik zeg dat het zo is, maar het is competitief. Ik ben verrast door de kracht. Er zijn goede clubs, het is evenwichtig, de Arabische spelers zijn goed, de buitenlandse spelers geven een kwaliteitsimpuls. Mogelijk wordt het over vijf tot zes jaar, als ze dit plan voortzetten, de vierde of vijfde competitie ter wereld.”