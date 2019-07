Haase kent sterk begin op Wimbledon

Haase speelde maandag op de openingsdag van Wimbledon tegen de Slowaakse nummer 165 van de wereld. De Nederlander is terug te vinden op de 76e plek van de wereldranglijst.

Het gat op de ranglijst was tijdens de gehele wedstrijd goed terug te zien. Haase pakte in vroeg in de eerste set een break voorsprong en boog dat vervolgens snel om in een overtuigende setwinst: 6-1.

Haase had vaak een sterk antwoord op de service van zijn opponent en bleef vooral scherp op breakpoints. Na twee sets gespeeld te hebben kreeg de elfvoudig Wimbledon-deelnemer vijf kansen om door de opslag van Kovalik te breken. Daarvan benutte hij er vier. Set twee: 6-3.

De derde set was een herhaling van zetten. Haase brak snel door de service heen van Kovalik en bleef zelf solide serveren. Daardoor trok Haase de derde set snel naar zich toe: 6-1. De Nederlander had slechts 1 uur en 21 minuten nodig om met de Slowaak af te rekenen.

In de tweede ronde - die op woensdag wordt gespeeld - neemt Haase het op tegen Prajnesh Gunneswaran of de verliezend finalist van 2016, Milos Raonic.

Bertens

De andere Nederlandse blikvanger komt dinsdag in actie. Dan staat Kiki Bertens in de eerste ronde op het grandslamtoernooi tegenover Mandy Minella.