Jumbo-Visma strikt Rohan Dennis: ’Hij is een droomaanwinst’

„De mogelijkheid om samen te koersen met mannen als Primoz Roglic, Wout van Aert en Tom Dumoulin kon ik niet laten schieten”, liet Dennis door zijn nieuwe werkgever optekenen. „Het is een groot doel van me om bij te blijven dragen aan het winnen van grote rondes en zelf kansen te krijgen in de kortere meerdaagse wedstrijden. Het wordt een nieuw hoofdstuk, maar ook een soort terugkeer naar vroegere tijden, toen ik deel uitmaakte van de Rabobank continentale ploeg in 2011.”

Sportief directeur Merijn Zeeman noemt Dennis een „droomaanwinst.” Zeeman was al enkele jaren in gesprek met de Australiër: „Met name voor onze klassementsrenners zal hij een geweldige ondersteuning bieden. Maar hij zal zelf ook nog wel regelmatig in de positie komen dat hij een eindoverwinning kan nastreven. Rohan is gewoon een echte versterking, die in het huidige topwielrennen ontzettend belangrijk is. Hij is iemand met een heel grote motor, die kilometerslang op kop kan rijden, die het peloton bergop echt kan reduceren.”

Voor Mathieu Heijboer, met name verantwoordelijk voor het tijdrijden binnen de ploeg, is Dennis een oude bekende. Heijboer was trainer van het continentale team van Rabobank. „Je ziet dat de uitstraling die we hebben wat betreft het tijdrijden overslaat naar renners die echt bij ons willen komen. We zijn met Roglic en Dumoulin eerste en tweede op de Olympische Spelen geworden en de nummer 3 hebben we volgend jaar ook bij het team.”