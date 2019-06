Verstappen start als tweede na straf Hamilton

In de achtertuin van Red Bull kwalificeerde Verstappen zich als derde. Pole position ging naar Charles Leclerc. Lewis Hamilton werd tweede.

De wedstrijdleiding boog zich nog wel over de kwalificatie van de Mercedes-coureur. Tijdens Q1 hinderde hij namelijk Kimi Raikkonen.

Uiteindelijk werd het goed nieuws voor Verstappen. Hij profiteert van de straf die Hamilton werd opgelegd. De regerend wereldkampioen moet drie plaatsen naar achteren. Achter Leclerc en Verstappen wordt de tweede startrij nu bezet door Valtteri Bottas en Lando Norris, die profiteert van de straf die Kevin Magnussen al vooraf had gekregen.

Vliegende start

Verstappen gaf in Q1 een duidelijk signaal af. De Red Bull-coureur ging vliegend van start tijdens de thuisrace van zijn Oostenrijkse werkgever. Aangemoedigd door duizenden Nederlanders - vanaf de Verstappen-tribune - snelde hij in Q1 naar de beste tijd.

Die vorm zette hij in de tweede kwalificatieronde door, maar daarin waren de twee bolides van Ferrari de snelste. Hamilton werd in zijn Mercedes derde, Verstappen daar weer vlak achter.

Een een-tweetje werd het uiteindelijk niet voor de Italiaanse renstal. Sebastian Vettel had problemen met zijn wagen en besloot in de paddock te blijven, waardoor de Duitser zondag vanaf de tiende positie start.

Leclerc

Charles Leclerc, die bijna het gehele weekend al het snelste was op de Red Bull Ring, kwam ook op het belangrijkste moment het beste voor de dag.

Thuispubliek

„Ik ben heel blij op dit moment”, zei Verstappen na afloop tegen F1. „Dit is een geweldig resultaat op deze baan, wat normaal gesproken geen makkelijk circuit voor ons is. De auto lijkt hier goed te werken. Ik ben heel blij met P3. Met de upgrades lijkt de auto een stuk beter te werken en hopelijk kunnen we morgen voor de fans een mooi resultaat neerzetten.”

De race start zondagmiddag om 15.10 uur.