Grand Prix op Imola dit weekend afgelast door overstromingen Noord-Italië

De afgelopen dagen regende het opnieuw flink in het noorden van Italië en ook rond het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola ging het los. In de hele regio moesten duizenden mensen geëvacueerd worden en door de overstromingen zijn zeker twee mensen overleden.

Langs het circuit in Imola stroomt de rivier Santerno, die dinsdag al buiten zijn oevers trad. Personeel dat aanwezig was op het circuit werd verzocht om uit voorzorg te vertrekken. Ook woensdag is het circuit verboden terrein. De paddock van de Formule 2- en Formule 3-teams stond helemaal blank, terwijl parkeerterreinen onbegaanbaar waren. Woensdag werd in overleg met de lokale autoriteiten en de promotor de knoop doorgehakt om het hele evenement te annuleren, nadat de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini die oproep ook al deed.

Veiligheid niet gegarandeerd

Voor alle betrokkenen is het duidelijk dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden en dat het niet juist is om de lokale gemeenschap en hulpdiensten nog meer te belasten.

Of de Grand Prix in Imola later dit seizoen nog wordt verreden is niet helemaal uitgesloten, maar tegelijkertijd wordt dat een lastig verhaal gezien het strakke schema dit jaar. Wordt er geen plek op de kalender gevonden, dan komt het totaal aantal Grand Prixs dit jaar op 22.

De volgende race staat volgende week op het programma, op zondag 28 mei in Monaco.

Reactie F1-baas Domenicali

„Het is zo’n tragedie om te zien wat er is gebeurd in Imola en Emilia-Romagna, de stad en regio waarin ik ben opgegroeid”, aldus Formule 1-baas Stefano Domenicali. „Mijn gedachten en gebeden zijn bij de slachtoffers van de overstromingen en de getroffen families en gemeenschappen. Ik wil mijn dankbaarheid en bewondering uiten voor de ongelooflijke hulpdiensten die onvermoeibaar werken om degenen die hulp nodig hebben te helpen en de situatie te verlichten. Het zijn helden en heel Italië is trots op hen. De genomen beslissing is de juiste voor iedereen in de lokale gemeenschappen en de F1-familie, omdat we de veiligheid moeten waarborgen en de autoriteiten niet extra moeten belasten terwijl ze met deze zeer vreselijke situatie omgaan.”