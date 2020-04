Lewis Hamilton mist het racen: ’Ik voel me leeg’

„Ik mis het racen elke dag”, aldus de Mercedes-rijder, die vorig jaar zijn zesde wereldtitel veroverde, in een boodschap via sociale media.

„Dit is het eerste jaar sinds mijn achtste dat ik nog niet aan een seizoen begonnen. Als je, zoals ik, leeft om te racen, dan voel je je leeg wanneer je dat niet kunt doen.”

Hamilton wil echter niet bij de pakken neer gaan zitten. „Zelfs uit dit soort tijden kun je altijd wel iets positiefs halen. Op dit moment hebben we allemaal ruim de tijd om te reflecteren op onze levens, op onze keuzes, op onze doelen en op onze carrières. We kunnen bovendien eens kritisch kijken naar door wie we ons laten omringen.”

De 35-jarige coureur uit Stevenage geldt al jaren als een voorvechter van een betere wereld. Zo werd hij veganist en zet hij zich hartstochtelijk in voor het milieu. „We zien momenteel schonere luchten, maar ook dat minder dieren worden geslacht voor menselijk plezier. Puur omdat onze eisen momenteel lager liggen en iedereen binnen blijft.”

Het kan dus wel. Je hoort het Hamilton denken. Hij hoopt dat de huidige crisis op den duur zorgt voor definitieve verbeteringen. „Laten we straks niet zomaar weer onze oude leventje van voor deze zware periode oppakken. Laten we zorgen dat we hier sterker uitkomen, met meer kennis over onze wereld. Laten we bepaalde gewoontes veranderen. Laten we hier als ’herboren’ uitkomen. Fitter, gezonder, aardiger, met meer focus. Laten we zorgzamer met elkaar en de wereld omgaan. Ik hoop dat het ons lukt.”