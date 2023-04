Sanne Wevers blij dat ze weer bij EK-ploeg zit en dat haar vader er bij is

Wevers voldeed tijdens de twee EK-kwalificaties aan de richtscore op het onderdeel balk en moest daarna afwachten of bondscoach Jeroen Jacobs haar daadwerkelijk zou opnemen in de vijfkoppige selectie. „Natuurlijk hoopte ik het, maar ik ging er niet keihard vanuit”, zei Wevers. „Ik was blij met mijn twee wedstrijden, maar dat gaf nog niet direct de garantie dat ik zomaar even opgesteld zou worden. Ik maakte mijn eigen positie bovendien spannend door alleen balk te doen. Ik ben blij dat ik weer onderdeel van het team ben.”

Wevers keert volgende week voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Tokio terug op het internationale podium. Ook haar vader en coach Vincent Wevers maakt zijn rentree op de wedstrijdvloer nadat hij in maart door de beroepscommissie van het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) werd vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. „Ik ben blij dat Vincent er weer bij is en ons kan begeleiden. Maar het is vooral heel fijn dat we met zijn allen weer vooruit kunnen kijken. Dat de afgelopen tweeënhalf jaar afgerond is. Dat we met positiviteit en ambities staan en dat jullie weer over turnen schrijven”, lachte ze.

Bondscoach turnmannen ondanks blessureplaag positief

Bondscoach Dirk van Meldert is ondanks een blessureplaag in zijn ploeg positief gestemd over de kansen op een plaats bij de top 13 landenteams bij de EK turnen. De Nederlandse ploeg verzekert zich daarmee van een teamticket voor de WK van later dit jaar, waar olympische startbewijzen te verdienen zijn.

„In de voorbereiding hebben we helaas wat uitvallers gehad”, zei Van Meldert. „Zodanig dat de onderhuidse ambitie om de top 8 te halen met dit team voor mij teruggaat naar een positie tussen de plekken 11 en 13. Dat kunnen deze jongens halen. Natuurlijk moet deze wedstrijd nog steeds geturnd worden en gaat het in de eerste plaats om hoe foutloos je turnt. Soms gebeuren er rare dingen als het het moment van de waarheid is. Laten we hopen dat we een goede wedstrijd hebben.”