Robin Haase verliest bij terugkeer uit coronapauze

Robin Haase Ⓒ ANP/HH

Robin Haase is op zijn eerste internationale tennistoernooi sinds de coronapauze in de openingsronde uitgeschakeld. De 33-jarige Haase verloor op een challengertoernooi in Praag met 4-6 en 2-6 van de Rus Aslan Karatsev, de nummer 253 van de wereld.