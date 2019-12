PSV-coach Van Bommel: ’Hier ga ik me niet achter verschuilen’

PSV zit in een moeilijke fase en de Eindhovense club kwam donderdagavond wederom niet tot winst; in de Europa League werd het 1-1 tegen Rosenborg. „Wij zijn met het elftal bezig om beter te voetballen. Er zijn fases dat we goed voetballen, maar de resultaten zijn er niet”, stelde de trainer.

Tegenslagen overwinnen

„Alles heeft te maken met vertrouwen en ervaring. Veel jongens maken nu pas voor het eerst mee dat ze week in week uit moeten winnen. En dat ze alles moeten doen om te winnen. Of dat ze bepaalde tegenslagen tijdens wedstrijden moeten overwinnen. Dat leer je alleen maar door het zelf te ervaren. Laat duidelijk zijn dat ik me hier niet achter probeer te verschuilen. Ik maak dit als coach ook voor het eerst mee en ik moet hen daar zo goed mogelijk op voorbereiden. Het kampioenschap wordt echt heel erg moeilijk, maar het geloof moet je nooit opgeven.”

Vorig seizoen verloor PSV de uitwedstrijd tegen Feyenoord met 2-1. „Feyenoord gaat druk zetten, dat doen ze altijd tegen ons”, aldus Van Bommel. „Het wordt weer eens tijd voor een overwinning. Of ik een zege eis? Als je iets eist, staat er een straf op als je het niet bereikt. Natuurlijk willen we zondag winnen, maar ik geloof niet zozeer in kreten als eisen. Voetbal gaat immers altijd alleen om winnen.”

Het meespelen van Michal Sadilek en Ritsu Doan is aan Eindhovense kant onzeker.

