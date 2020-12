Live: AZ hoopt op kwalificatie, PSV mikt op groepszege

Volg de duels van de Nederlandse clubs in de Europa League via ons live scorebord, met de opstellingen, de doelpuntenmakers en extra statistieken.

AZ

AZ treedt om 18.55 uur zonder middenvelder Dani de Wit aan in het beslissende groepsduel met HNK Rijeka in de Europa League. De middenvelder viel zondag geblesseerd uit tegen FC Groningen en is niet op tijd fit. Albert Gudmundsson neemt zijn plek in. De Wit zit wel op de bank bij de Alkmaarders.

Aanvaller Myron Boadu verschijnt ook aan de aftrap, in tegenstelling tot de thuiswedstrijd vorige week tegen Napoli (1-1). Toen nam de IJslander Gudmundsson plaats in de spitspositie. Verdediger Bruno Martins Indi en middenvelder Fredrik Midtsjø kregen tegen Groningen de rode kaart, maar staan tegen Rijeka in de basisopstelling.

AZ is bij een zege in Kroatië verzekerd van deelname aan de zestiende finales. Bij een gelijkspel is AZ afhankelijk van het resultaat in de wedstrijd tussen koploper Napoli en Real Sociedad. De Italianen starten de laatste speelronde in de poulefase van groep F met 10 punten, gevolgd door Real Sociedad (8 punten) en AZ (8 punten). HNK Rijeka staat onderaan met 1 punt.

Opstelling AZ: Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi en Wijndal; Midtsjø, Gudmundsson en Koopmeiners; Stengs, Boadu en Karlsson.

PSV

Trainer Roger Schmidt benut de thuiswedstrijd van PSV tegen Omonia Nicosia om enkele van zijn vertrouwde basisspelers rust te gunnen. Aanvoerder Denzel Dumfries, doelman Yvon Mvogo, Philipp Max, Pablo Rosario en Donyell Malen verschijnen om 18.55 uur wel gewoon aan de aftrap. Ze vormen een team met ploeggenoten die de laatste weken minder speeltijd kregen.

Schmidt houdt Cody Gakpo, Mario Götze, Ibrahim Sangaré, Jordan Teze en Olivier Boscagli voorlopig aan de kant. PSV speelt zondag weer een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht in de eredivisie.

PSV is al zeker van een plaats in de zestiende finales van de Europa League. De club kan nog wel groepswinnaar worden, maar daarvoor mag Granada niet winnen van PAOK. De eerste plaats in de poule levert een beschermende status bij de loting op. Groepswinnaars worden niet aan elkaar gekoppeld en ontlopen de vier beste afvallers uit de Champions League.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Baumgartl, Viergever en Max; Rosario, Hendrix en Ihattaren; Ledezma, Malen en Piroe.

Feyenoord

Feyenoord-trainer Dick Advocaat Ⓒ ANP/HH

Feyenoord heeft niets aan een gelijkspel in de afsluitende wedstrijd tegen nummer 2 Wolfsberger AC in Oostenrijk (aanvang: 21.00 uur). Alleen een overwinning volstaat om te overwinteren op het Europese platform. In De Kuip ging Feyenoord ruim een maand geleden stevig onderuit tegen Wolfsberger AC: 1-4.