Live: Feyenoord gaat voor Europese overwintering

Feyenoord-trainer Dick Advocaat Ⓒ ANP/HH

Met Steven Berghuis als vertrouwde aanvoerder begint Feyenoord aan de beslissende groepswedstrijd in de Europa League tegen Wolfsberger AC. Feyenoord moet winnen in Klagenfurt om na de winterstop verder te gaan in de Europa League. Wolfsberger AC heeft voldoende aan een gelijkspel.