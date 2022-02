Roger Schmidt voelt zich opgelucht: ’Er moest gewoon duidelijkheid komen’

Schmidt noemde zichzelf tegenover de aanwezige pers geen jonge coach meer. Voor de seizoenen die hij in zijn trainersloopbaan nog te gaan heeft, is hij dan ook nog behoorlijk ambitieus. Nog twee jaar PSV vond de man, die nooit ergens langer dan drie jaar trainer was, in dat licht bezien te veel. Over het eventueel verlengen van zijn contract met een jaar is niet gesproken, zei Schmidt: „Dat had ook niet geholpen, want dan krijg je vanaf september alweer de vragen of je je contract gaat verlengen. Er moest gewoon duidelijkheid komen en die is er nu. Ik voel me opgelucht.”

"Om kampioen te worden zouden we dus iets extreem goed moeten doen"

Op de vragen die volgden, ontpopte de trainer zich vervolgens tot koning in het ontwijken van antwoorden. Zo antwoordde hij op de vraag of hij op de vlucht slaat voor het dominante Ajax: „Ik wist toen ik bij PSV tekende dat we niet dezelfde mogelijkheden hadden als onze grootste concurrent. Om kampioen te worden, zouden we dus iets extreem goed moeten doen. Dat was van meet af aan de uitdaging. Overigens doen we dat momenteel heel aardig, want je ziet dat er op dit moment nog steeds van alles mogelijk is”, zei Schmidt, verwijzend naar de positie van zijn ploeg in de Eredivisie, het bekertoernooi en de Conference League.

PSV moest eind januari in eigen huis een pijnlijke nederlaag slikken tegen titelconcurrent Ajax. Ⓒ ANP/HH

AZ

PSV doet voorlopig inderdaad nog op alle fronten mee, al was de competitienederlaag in eigen huis tegen Ajax op 23 januari een forse streep door de Eindhovense rekening. In dat opzicht is het topduel van komende zaterdagavond tegen AZ weer van groot belang voor PSV, dat gigantisch hunkert naar een landstitel. De Eindhovenaren hebben in de thuiswedstrijd te kampen met een behoorlijke lijst aan afwezigen.

Zo kan Schmidt in de topper geen gebruik maken van Ryan Thomas, André Ramalho en Maxi Romero. Thomas wordt pas tegen het einde van het seizoen weer bij de selectie terug verwacht, terwijl het herstel van Ramalho na diens enkeloperatie voorspoedig verloopt. De Braziliaan heeft nog wel enkele weken nodig om volledig te herstellen. Datzelfde geldt voor Romero, die op de laatste training voor de wedstrijd tegen Ajax geblesseerd raakte. Ook Carlos Vinicius en Noni Madueke zijn nog afwezig. Het tweetal traint inmiddels wel weer mee, maar is pas volgende week tegen Vitesse weer echt inzetbaar. Schmidt wil geen risico nemen met beide spelers, die weer aanpikken na spierblessures.

PSV is André Ramalho nog enkele weken kwijt als gevolg van een enkelblessure. Ⓒ ANP/HH

Internationals

Tegenover alle afwezigen staat de terugkeer van Ibrahim Sangaré, die met Ivoorkust actief was op de Afrika Cup. Het land werd in de achtste finales na penalty’s uitgeschakeld door Egypte. Sangaré trainde woensdag voor de eerste keer weer mee op De Herdgang. PSV was tijdens de interlandbreak ook Erick Gutierrez even kwijt. De Mexicaan sloot vrijdagmiddag weer aan bij de groep, na donderdag namens El Tri nog in actie te zijn gekomen tegen Panama. Schmidt liet doorschemeren dat Gutierrez tegen AZ waarschijnlijk op de bank zal beginnen. Ten opzichte van de kraker tegen Ajax kan PSV zaterdagavond tegen AZ bovendien beschikken over een echte spits. Eran Zahavi is na zijn knieblessure weer volledig inzetbaar.

Ibrahim Sangaré, hier in duel met Mohamed Salah, nam namens Ivoorkust deel aan de Afrika cup maar werd in de achtste finale uitgeschakeld door Egypte. Ⓒ ANP/HH

Stempel van Schmidt

Schmidt kon de afgelopen anderhalf jaar flink zijn stempel drukken op het transferbeleid van PSV. Toch vindt hij niet dat hij de club straks met een zware erfenis laat zitten. „De selectie versterken hebben we steeds samen gedaan”, aldus Schmidt. „Dat je daarover meedenkt en meepraat hoort bij het werk als coach. Er staat straks een uitgebalanceerde selectie van talenten en ervaren spelers. Daar kan de club mee vooruit.” Ook met de speelwijze van zijn ploeg, die in de praktijk toch afwijkt van het ideaal dat hij bij zijn binnenkomst voor ogen had, kan de coach zich uiteindelijk goed identificeren. „Zeker in internationale wedstrijden hebben we topvoetbal gespeeld, al pakten de resultaten soms ongelukkig uit”, aldus Schmidt.

"Ik kijk nooit teveel in de toekomst. Twee jaar geleden koos ik op gevoel voor PSV"

Keuze op gevoel

Het gebrek aan respect in Nederland voor zijn status als trainer speelde volgens Schmidt geen rol bij zijn vertrek uit het Philips Stadion. „Iedereen heeft een mening over voetbal. Maar er is er maar één die de beslissingen moet nemen, en dat is de coach. Die ligt na een nederlaag dus automatisch onder vuur. Dat een trainer in het betaalde voetbal kritiek krijgt is niet typisch iets voor Nederland, maar geldt in alle landen.”

Op de vraag wat hij zelf gaat doen, wilde Schmidt geen antwoord geven. „Ik kijk nooit te veel in de toekomst. Twee jaar geleden koos ik op gevoel voor PSV. We worden gezien als een grote club in Europa. Ik ga nu weg op een moment dat de band met de mensen bij de club goed is. Daar zal een nieuw avontuur geen verandering in brengen.”

Bekijk ook: Roger Schmidt heeft nog veel te winnen bij PSV

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.