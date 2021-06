Pedro Acosta na zware crash onzeker voor start TT Assen

Pedro Acosta Ⓒ ANP

ASSEN - Het is hoogst onzeker of de 17-jarige Spaanse motorcoureur Pedro Acosta zondag kan starten in de race van de Moto3 bij de TT in Assen. De leider in het wereldkampioenschap in de lichtste motorklasse heeft aan het einde van de derde vrije training op zaterdag rug- en borstletsel opgelopen bij een zware crash.