Premium Het beste van De Telegraaf

Toptennisser wil doorpakken na fantastisch begin van 2023 Tallon Griekspoor dankt coach en corona: ’Er is meer dan het tennisgedeelte’

Door Lisa Schoenmaker en Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Tallon Griekspoor (r.) heeft een goede klik met Kristof Vliegen, met wie hij opnieuw de samenwerking is aangegaan. „Ik was op zoek naar iemand met wie ik een goeie klik heb.” Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Tallon Griekspoor begon 2023 geweldig met een toernooizege in Pune en een plek in de derde ronde van de Australian Open. En dat allemaal zonder zijn nieuwe coach Kristof Vliegen. Na een paar dagen bijkomen en genieten ging het tweetal in Nederland aan de slag, in voorbereiding op de Davis Cup-ontmoeting met Slowakije komend weekeinde en het ABN AMRO Open.