Video: Heldenrol voor Cillessen in derby

Cillessen koos de goede hoek bij de strafschop van Villarreal-aanvaller Gerard, die voor de vierde keer in zes pogingen miste. Lange tijd had Cillessen een reputatie van een keeper die zelden een penalty wist te pareren, maar van die status lijkt hij verlost te zijn. Van de laatste zestien strafschoppen waarbij hij op de doellijn stond, werden er acht gemist. Daarvoor leverden 24 penalty’s op een rij een doelpunt op.

Ferran Torres maakte in de 70e minuut het winnende doelpunt voor Valencia. Rodrigo had de thuisploeg kort na rust op voorsprong gezet en André Zambo Anguissa maakte gelijk.

Valencia staat in de subtop met 23 punten uit vijftien duels. De club is op 10 december de laatste tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Champions League. De Spanjaarden moeten winnen voor een plek in de volgende ronde, Ajax heeft aan een punt genoeg.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga