Kelvin Leerdam scoort met toptransfer naar LA Galaxy

De 31-jarige rechtsback heeft in Los Angeles zijn handtekeningen onder een contract voor twee seizoenen gezet, met daarin de optie voor nog een jaar. Het is alweer de derde club van Leerdam in de Verenigde Staten, die in 2017 Arnhem verruilde voor Seattle Sounders, waarmee hij een beker won. Die club verliet hij na drie seizoenen voor Inter Miami om een jaar later weer helemaal naar de andere kust te verhuizen.

De grootste ster van het huidige LA Galaxy is Javier Hernández. De Mexicaan speelde in Europa jarenlang voor grote clubs zoals Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Sevilla en West Ham United.