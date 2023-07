Jumbo-Visma-teambaas Plugge woest op toeschouwer die Kuss ten val brengt: ’Impact van zo’n klap is verschrikkelijk’

De algemeen directeur van de ploeg zag de gevolgen later in de etappe. „Het is jammer dat Sepp moest lossen. Dat moet hij normaal nooit op zo’n klim”, baalde Plugge. „Het is jammer dat hij door zo’n toeschouwer van de fiets wordt geslagen. Dat is de grootste klap van vandaag. Nathan hard gevallen, Dylan (Van Baarle) gevallen, Sepp gevallen. Onze tactiek raakte daardoor in de war. In het begin van de rit missen we Nathan en aan het eind Sepp. De impact van zo’n klap van een toeschouwer is verschrikkelijk.”

De vijftiende etappe werd gewonnen door Wout Poels, die uit de vroege vlucht de Belg Wout van Aert voorbleef. De Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma behield de leiderstrui voor de Sloveen Tadej Pogacar.

Plugge verwacht excuses van de toeschouwer, maar heeft vooral geen begrip voor het gedrag. „Wat kom je hier doen als je zo veel schade bij de renners veroorzaakt?”

Hij wijst op meerdere incidenten in deze Ronde van Frankrijk, zoals de Belg Steff Cras die moest opgeven na een val in de achtste etappe door een botsing met een toeschouwer. „Dit is een fantastische sport waar het publiek dichtbij kan komen. Maar het wordt wel echt een groot probleem, dat hebben we gisteren gezien op de Col de Joux Plane. De mensen staan daar dronken en slaan onze auto’s in stukken. De ploegleiders moeten er tussendoor rijden in de hoop dat ze niemand aanrijden.”

De teambaas zegt dat ze snel in gesprek moeten met Tourorganisator ASO over hoe ze het kunnen oplossen. „Misschien moeten we de bergen wel dichtgooien”, denkt Plugge hardop. „Of moet je een tientje betalen. Dat schrikt al heel veel mensen af die er niets te zoeken hebben.”