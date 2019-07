Lewis Hamilton jaagt op bijzonder record

Vooralsnog deelt Hamilton, die in Engeland voor de dertiende keer in actie komt, het record met Jim clark en Alain Prost. Clark behaalde zijn vijfde triomf op Silverstone in 1963 en Post volgde hem in 1993. Hamilton boekte twee jaar geleden zijn vijfde zege. Sebastian Vettel eiste vorig jaar de overwinning bij de GP van Groot-Brittannië voor zich op.

Naast zijn victorie in 2017 won Hamilton ook in 2008, 2014, 2015 en 2016. Dat hij vorig jaar niet al de mijlpaal verbrak, had meer te maken met een botsing met Kimi Räikkönen, waardoor hij in de eerste ronde al terugviel naar de zeventiende plek. Een inhaalrace leverde hem achter Vettel uiteindelijk alsnog een tweede plaats op.

Een jonge Lewis Hamilton viert in 2008 zijn eerste zege bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. Ⓒ BSR Agency

Verlenging

Mocht het Hamilton zondag toch niet lukken, dan krijgt hij de komende jaar alsnog de kans om het record alleen handen te krijgen. De Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone blijft voor de komende vijf jaar behouden. Het was lang onzeker of de race op de kalender van de Formule 1 zou blijven, maar Formula One Management heeft bekendgemaakt dat er een contract tot en met 2024 is getekend.

De dominantie van Hamilton met Mercedes is dit jaar opnieuw groot. Acht van de negen races werden gewonnen. Naast de zes triomfen van de Brit pakte zijn teamgenoot Valtteri Bottas ook tweemaal de hoofdprijs. Alleen Max Verstappen wist bij de laatste Grand Prix in Oostenrijk op magistrale wijze de hegemonie van Mercedes te doorbreken.

