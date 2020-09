Drama op tweede dag NK dressuur: paard overleden na val

Het paard viel tijdens het verkennen van de wedstrijdbaan en kwam niet meer overeind. De dierenarts was snel ter plaatse en die constateerde dat het paard was overleden. Hoogstwaarschijnlijk is het dier een natuurlijke dood gestorven, meldt de paardensportbond KNHS. Het paard is voor verder onderzoek overgebracht naar de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Donderdag nam Karsten van de Oostwal met zijn amazone Saskia Louise Meinema nog deel aan het eerste onderdeel.