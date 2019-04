Kluivert kan Ajax-fans niets beloven

Kluivert heeft zijn contract bij Ajax nog altijd niet verlengd, waardoor het niet duidelijk is of de aanvaller ook na dit seizoen in Amsterdam te zien is.

"Of dit mijn laatste wedstrijd voor Ajax was? Dat durf ik niet te zeggen", sprak de jongeling, die de gelijkmaker aantekende voor Ajax, tegenover FOX Sports. "Ik zal mijn eigen keuze maken en dan zien we wel wat er ook uitkomt."

Kluivert erkent dat hij er voor zichzelf wel al uit is wat hij wil. "Maar ik hou het voor mezelf. Honderd procent ben ik er nog niet uit, dus ik wil me nog niet uitspreken. Ik kan de Ajax-fans wel valse hoop geven, maar het moet nog blijken."

