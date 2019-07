Kieft: ’Van Lozano word je niet vrolijk’

„De Mexicaan Hirving Lozano was een dissonant. Hij komt terug van een slepende blessure, maar zet in zijn eerste officiële wedstrijd sinds een paar maanden de lijn door die hij voor zijn blessure te pakken had. Iets waar je niet vrolijk van wordt”, laat Kieft weten.

„Het gaat er allemaal nogal geforceerd aan toe. Hij loopt van links naar rechts om maar in balbezit te komen terwijl hij juist als een ’katapult’ de diepte moet zoeken om het eindstation van de aanval te zijn. Misschien heeft hij extra tijd nodig. Toch, als je als club een aanvaller bij PSV moet scouten, kom je niet bij Lozano uit, maar eerder bij Steven Bergwijn en Donyell Malen.”

Ook van Erick Gutiérrez,die andere Mexicaan in Eindhoven, raakte Kieft niet bepaald gecharmeerd. „Tegen Basel kreeg Erick Gutiérrez op het middenveld de langverwachte kans van Mark van Bommel. Ook deze Mexicaan maakte me niet blij. Zo slap en zo flegmatiek, hoewel van hem ook verdedigende arbeid wordt verwacht in de positie naast Pablo Rosario op het middenveld. Iedereen zanikte vorig seizoen dat Guti geen kans kreeg, maar Van Bommel zag hem iedere dag op training. Als ik Guti zo zie spelen tegen FC Basel, begrijp ik waarom Van Bommel hem zo lang heeft gepasseerd.”

