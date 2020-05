Hoffenheim-trainer Schreuder: ’We zijn er mentaal klaar voor’

Hoffenheim ontvangt die dag Hertha BSC, wel voor lege tribunes.

„Natuurlijk is het jammer dat er geen publiek in het stadion zal zijn. Maar dan nog verheug ik me op zaterdag”, zei Schreuder twee dagen voor het duel. „Het is voor ons allemaal belangrijk dat we weer gaan beginnen. We zijn er ook mentaal klaar voor.”

De trainer kan geen beroep doen op de Kroatische spits Andrej Kramaric, die al weken met een enkelblessure kampt en nu ook last heeft gekregen van een knie. Kramaric is met zeven doelpunten de clubtopscorer. Aangezien de aanvallers Sargis Adamyan en Ishak Belfodil ook geblesseerd zijn, moet Schreuder puzzelen in zijn voorhoede. „Wie nu voor de goals moeten zorgen? De andere spelers. We hebben genoeg jongens die een doelpunt kunnen maken.”