Spaanse media: ’Deze situatie is onhoudbaar voor Ronald Koeman’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Ronald Koeman druipt af na de nederlaag bij Rayo. Ⓒ ANP/HH

MADRID - En weer was het een dramatische voetbalavond voor trainer Ronald Koeman met zijn FC Barcelona. Uit bij Rayo Vallecano werd met 1-0 verloren. Tot overmaat van ramp miste Memphis Depay in de tweede helft ook nog een strafschop. De Spaanse media draaien er niet omheen: „De situatie is onhoudbaar, Barça ligt in puin.”