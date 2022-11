Kyrie Irving: spijt van antisemitische uitingen

De 30-jarige Irving werd door zijn NBA-club Brooklyn Nets begin november al geschorst omwille van het promoten van antisemitisch gedachtegoed. Op zijn sociale media maakte Irving promotie voor een documentaire die als antisemitisch wordt ervaren door de Joodse gemeenschap. Nadat er commotie over was ontstaan, weigerde Irving daar volgens zijn club excuses voor aan te bieden. Na zijn schorsing deed hij dat alsnog. Ook sportkledingmerk Nike zette een samenwerking met Irving stop.

„Ik wil me gewoon echt focussen op de pijn die ik heb veroorzaakt en de impact die ik heb teweeggebracht in de Joodse gemeenschap, die het mogelijk als een dreiging heeft ervaren”, vertelde Irving in een interview met SportsNet New York. „Ik wil me oprecht verontschuldigen voor al mijn acties en de tijd die sindsdien is verstreken.”

