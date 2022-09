Alex Albon uit ziekenhuis na blindedarmoperatie

De operatie verliep succesvol, maar Albon kreeg daarna last van complicaties en werd vanwege ademhalingsfalen overgebracht naar de intensive care. Albon maakte zaterdagnacht snel vorderingen en kon weer zelfstandig ademen. Sinds zondagochtend lag de coureur weer op de algemene zorgafdeling.

„We zijn blij dat we kunnen bevestigen dat Alex Albon naar huis is teruggekeerd”, liet een woordvoerder van Williams weten. De coureur hoopt op tijd fit te zijn voor de komende Grote Prijs van Singapore, die in het eerste weekeinde van oktober plaatsvindt.

Albon werd in de Grote Prijs van Italië vervangen door de Nederlander Nyck de Vries. Die haalde met een negende plaats 2 WK-punten.