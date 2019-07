Klassementen en ploegen Tour de France

Live

De Ronde van Frankrijk is dagelijks live te volgen aan de hand van een widget, waarin de tijdsverschillen en de nog te rijden kilometers worden weergegeven.

Klassementen

Wie draagt de gele trui? Wie heeft het groen veroverd? En wie heeft de bolletjestrui om zijn schouders hangen? En niet geheel onbelangrijk: wat zijn de verschillen tussen de klassementsrenners. Alle klassementen worden netjes op een rij gezet.

Uitslagen

Na afloop van een rit wil je natuurlijk zo snel als mogelijk weten waar jouw favoriet is geëindigd. De top-10 is nagenoeg direct na de finish te raadplegen en de gehele rangschikking wordt daarna zo snel als mogelijk vrijgegeven. Ook zijn op deze pagina alle aankomende etappes weergegeven. Op alle profielkaarten is de belangrijkste informatie te zien, waar bij bergritten bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad van de te bedwingen bergen wordt aangestipt.

Ploegen

De hoofdrolspelers maken de koers. Wie zit in welke ploeg? Wat zijn de leeftijdsverschillen tussen de topfavorieten en wat hebben ze in de Tour de France in het verleden en in de huidige editie eigenlijk gepresteerd? En wie zijn de knechten van de jagers op de eindzege in de Ronde van Frankrijk?

