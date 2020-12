Andy Murray start tennisseizoen in Delray Beach

Door de verschuiving past het nu in de voorbereiding op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar dat drie weken later dan normaal op 8 februari begint.

Murray is na blessureleed en een rentree de nummer 122 van de wereld. De drievoudig grandslamwinnaar onderging in januari 2019 een heupoperatie, kende een moeizame rentree maar boekte in oktober van dat jaar in Antwerpen zijn eerste toernooizege sinds 2017. Maar ook daarna en in dit door corona gehinderde tennisjaar miste hij een groot deel wegens heupklachten, de gevolgen van de gecompliceerde operatie. De 33-jarige Schot verloor op de US Open in de tweede ronde en op Roland Garros zelfs al in de eerste ronde.