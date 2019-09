’Vuelta-zege weer goede stap richting Tour-winst’

Primoz Roglic (rode trui) geflankeerd door de vijf ploegmaten die met hem Madrid hebben bereikt. Ⓒ FOTO EPA

MADRID - Emotieloos, alsof het om een wiskundige formule gaat, analyseert hij het grootste succes uit zijn loopbaan. Natuurlijk overheerst de trots bij Primoz Roglic, maar in zijn visie is de eindzege in de Vuelta a España slechts een tussenstation naar een hoger doel. De beste van de wereld zijn, dat is zijn streven.