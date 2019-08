Controverse rond Vuelta-afzegging Carapaz

In de Ronde van Burgos werd Carapaz vorige week nog derde. Zijn Spaanse ploeg ging ervan uit dat hij daarna in Pamplona zou gaan trainen, wat hij blijkbaar altijd doet als hij in Europa is. Daar had hij volgens El Periodico tot woensdag moeten trainen.

Movistar dacht dan ook dat Carapaz dat aan het doen was, tot dat ze zondag ineens hoorden dat hun kopman was gevallen. In Etten-Leur. Carapaz was blijkbaar vanuit Burgos niet naar Pamplona gegaan, maar richting het vliegveld, om naar Amsterdam te vliegen. Het zogenaamde snoepreisje naar Brabant eindigde in een valpartij, gekneusde schouder, schaafwonden en een afzegging voor de Ronde van Spanje.

Volgens Spaanse media was de ploegleiding ’not amused’ en probeerde ze Carapaz nog te dwingen om toch aan de Vuelta mee te doen. Tevergeefs, want zijn blessures blijken simpelweg te groot.

De geruchten gaan al langer dat hij na dit seizoen vertrekt naar Team INEOS. Of de Ecuadoriaan nog in actie gaat komen bij Movistar is nu nog maar de vraag.