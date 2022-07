’Vijf miljoen koopje voor Mexicaans international’ Ajax richt pijlen op rechtsback Sanchez

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Jorge Sanchez Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Jorge Sanchez (24) is bij Ajax nadrukkelijk in beeld om de vacature op de rechtsbackpositie in te vullen. Dat zegt Ajax-watcher Mike Verweij in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf, die vrijdagmiddag is opgenomen. De verdediger van Club America staat in de belangstelling van Spaanse en Engelse clubs, maar de Amsterdammers hopen hem ervan te overtuigen dat Ajax de ideale springplank naar de absolute Europese top is.