Dirk Kuyt Ⓒ René Bouwman

Toen ik in 2006 naar Liverpool ging, dacht ik dat ik al een echte prof was. Maar eigenlijk ben ik die prof pas daar geworden. Ik werd er ook een kerel. In de eerste periode viel ik zes kilo af, daarna kwam ik weer op mijn oude gewicht en vervolgens kwam er vijf kilo bij. Niet in vet, maar puur in spiermassa.