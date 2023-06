Premium Het beste van De Telegraaf

Pedro de la Rosa vindt vader van wereldkampioen ’een van mijn beste teamgenoten ooit’ ’Max Verstappen en Fernando Alonso zijn gladiatoren’

Door Erik van Haren

Max Verstappen en Fernando Alonso kunnen het goed met elkaar vinden, maar gaan dit weekeinde in Barcelona op de baan weer de strijd met elkaar aan. Al heeft de Nederlander tot dusver een betere auto tot zijn beschikking. Ⓒ Getty Images

Het onderlinge respect tussen Max Verstappen en Fernando Alonso is zoals bekend enorm. Voormalig Formule 1-coureur Pedro de la Rosa, tegenwoordig ambassadeur van Alonso’s team Aston Martin, kan de overeenkomsten tussen beide topcoureurs in een geanimeerd gesprek als geen ander duiden. En de 52-jarige Spanjaard heeft ook mooie woorden over voor de man die hij begin 2000 aanvankelijk vreesde als teamgenoot: Verstappen senior.