AZ krijgt top drie weer in het vizier na zege op concurrent Vitesse

AZ verloor begin dit seizoen veel punten door vijf keer op een rij gelijk te spelen, maar heeft zich inmiddels weer aan de top de ranglijst gemeld. Bovendien heeft een wedstrijd minder gespeeld dan Vitesse en kan het komend weekeinde bij een overwinning op FC Utrecht zelfs op gelijke hoogte komen.

Bij Vitesse waren de druiven zuur. De ploeg van trainer Thomas Letsch was woensdag in het AFAS Stadion zeker niet minder dan de thuisploeg, maar stond na negentig minuten wel met lege handen. Daardoor kan het Ajax woensdagavond bij een overwinning op Willem II zien uitlopen tot zeven punten.

Vitesse-trainer Thomas Letsch. Ⓒ BSR Agency

Vitesse kreeg in de eerste helft legio kansen, maar verprutste ze een voor een. Zo kon het gebeuren dat de bezoekers in de rust tegen een 2-0 achterstand aankeken. Jesper Karlsson profiteerde al vroeg in de wedstrijd van een mispeer van Vitesse-verdediger Maximilian Wittek. Na een korte dribbel zette hij AZ met een schot uit de draai op voorsprong.

Myron Boadu maakte vlak voor de rust de tweede Alkmaarse goal. Na goed afleggen van Owen Wijndal deponeerde hij de bal met speels gemak in de verre hoek achter Vitesse-goalie Remko Pasveer.

Oussama Tannane juicht na de gelukkige 2-1 van Vitesse. Ⓒ ANP

Vitesse schoot na de onderbreking uit de startblokken en kwam binnen twee minuten terug in de wedstrijd door een mazzelgoal van Lois Openda, die de bal tegen zich kreeg aangetrapt door Timo Letschert en het leer vervolgens pardoes over Marco Bizot in het AZ-doel zag vallen.

Oussama Darfalou leek Vitesse niet veel later op 2-2 te zetten, maar de treffer van de Algerijnse spits werd afgekeurd, omdat hij randje buitenspel stond. Vitesse was in het vervolg een stuk minder gevaarlijk dan in de eerste helft en zag uiteindelijk Ferdy Druijff de wedstrijd beslissen. Met zijn eerste balcontact zette de AZ-invaller in de 75e minuut de eindstand op het scorebord.