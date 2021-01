Conor McGregor loopt tegen eerste knock-out van carrière aan

In de Etihad Arena, waar ondanks corona ongeveer 2000 fans mochten plaatsnemen, werd McGregor halverwege de tweede ronde naar de grond geslagen, nadat Poirier (27 zeges, zes nederlagen) in de eerste ronde al was begonnen met het pijnigen van het onderbeen van McGregor.

Die trappen betaalden zich uit. Het was overduidelijk dat het voor The Notorious steeds moeilijker werd om op zijn voorste been te staan en druk te zetten op zijn opponent. Toen Poirier dat doorhad, rook hij zijn kans en liet hij een barrage van slagen los op McGregor. Die vergat zijn handen hoog te houden en werd daarop tegen het canvas geslagen door The Diamond.

Dustin Poirier ruikt bloed en daagt Conor McGregor uit. Ⓒ Getty

McGregor vocht tot zondag 26 MMA-partijen. Daarvan won hij er 22, vier keer verloor hij. Telkens gebeurde dat door een verwurging. Nooit eerder werd hij op een (technische) knock-out getrakteerd. In 2014 versloeg hij Poirier met een KO in de eerste ronde.

Inactiviteit

,,Ik baal als een stekker”, stelde McGregor. ,,Ik heb hard gewerkt. De trappen van Dustin waren goed, mijn been was op een gegeven moment zo goed als dood. Ik voelde me toen niet meer zo comfortabel”, aldus de voormalig kampioen in het veder- en lichtgewicht, die in 1533 dagen slechts drie keer in actie kwam. ,,Dit kon gebeuren vanwege mijn inactiviteit. Ik moet gewoon vaker vechten. Je komt er in deze sport niet mee weg als je zo weinig vecht.”

Michael Chandler verslaat Dan Hooker met een rake linkerstoot. Ⓒ Getty

Michael Chandler

Michael Chandler (34) rekende in het co-main event af met Dan Hooker. De Amerikaanse lichtgewicht, niets voor niets ook wel Iron Mike genoemd, sloeg zijn vier jaar jongere Australische tegenstander halverwege de eerste ronde met een verwoestende linkerhoek naar de grond.

Hooker maakte in Abu Dhabi zijn UFC-debuut na een lange carrière bij Bellator. Bij de nummer twee MMA-organisatie van de wereld was hij al eens kampioen in het lichtgewicht.

Michael Chandler viert zijn overwinning met een spectaculaire sprong vanaf de hoge rand van de octagon. Ⓒ Getty

Khabib Nurmagomedov

Na UFC257 is het de grote vraag of Khabib Nurmagomedov wil terugkeren in de octagon. De Rus besloot vorig jaar als kampioen van de lichtgewichtdivisie met pensioen te gaan. Nurmagomedov verloor in 2020 zijn vader en tevens trainer aan corona en beloofde daarop aan zijn moeder om nooit meer te vechten.

Inmiddels heeft The Eagle de deur op een kier gezet. UFC-president Dana White meldde na een onderhoud met Nurmagomedov dat de ongeslagen vechter (29 zeges, 0 nederlagen) alleen overweegt terug te keren als hij ‘iets spectaculairs’ zou zien. De snelle knock-out die Chandler uitdeelde aan Hooker valt zeker onder dat kopje.

Khabib Nurmagomedov is momenteel in Abu Dhabi voor een gesprek met UFC-president Dana White. Ⓒ HH/ANP

Chandler liet in niet mis te verstane woorden al blijken dat hij een partij met Nurmagomedov wel ziet zitten. ,,Conor McGregor, surprise, surprise, er is een nieuwe koning. Dustin Poirier, je tijd zit erop. En Khabib als je nog een keer wil vechten en op 30-0 wil komen, Probeer mij dan te verslaan. Als je kan...!”

Rematch Poirier & McGregor?

Poirier, die vorig jaar nog onderuit ging in een titelgevecht met Nurmagomedov, wordt niet direct enthousiast van het idee van een rematch met de Rus, zo bleek na zijn overwinning op McGregor.

,,Vanavond voelde voor mij als een titelpartij. Als Khabib niet vecht zijn Conor en ik de beste twee vechters van deze divisie. Conor is heel professioneel omgegaan met deze nederlaag. We staan nu op 1-1. Laten we het nog een keer doen.”

Alistair Overeem

Het volgende UFC-evenement vindt plaats op 6 februari. De Nederlander Alistair Overeem staat in Las Vegas als blikvanger tegenover Alexander Volkov.