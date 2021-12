Live: Feyenoord vlak voor rust weer gelijk tegen Heracles: 1-1

Marcus Pedersen en Jens Toornstra starten woensdag in de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Heracles Almelo op de reservebank. Het tweetal was zondag in het uitduel met FC Twente (0-0) nog wel basisspeler.

De Noor Pedersen wordt rechts achterin vervangen door Lutsharel Geertruida. Trainer Arne Slot geeft rechts voorin de voorkeur aan Alireza Jahanbakhsh boven Toornstra.

Het basisteam van Feyenoord is verder ongewijzigd. Dat betekent dat Bryan Linssen centraal in de aanval de voorkeur krijgt boven Cyriel Dessers. Doelman Justin Bijlow is nog steeds niet fit na corona.

Bij winst in dit inhaalduel neemt Feyenoord de tweede plaats in de Eredivisie van PSV over.