Fraaie zege Wesley Koolhof in München

Tennis

Kiki Bertens is titelhouder-af in Madrid na nederlaag tegen Russische

Kiki Bertens is bij het graveltoernooi van Madrid gestrand in de tweede ronde. De als zevende geplaatste titelverdediger was niet opgewassen tegen de Russin Veronika Kudermetova, de nummer 28 van de wereld. Bertens verloor na 1 uur en 20 minuten in twee sets: 6-4 6-3, en daarmee is ze haar status al...