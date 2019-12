Fiorentina stuurt Montella de laan uit

Het bestuur voert de slechte resultaten als reden aan. Montella was pas in april van dit jaar in dienst getreden bij de club waar hij eerder ook al als trainer had gewerkt. Van de 24 competitieduels die hij sindsdien op de bank zat, verloor Fiorentina er dertien. De club pakte in de laatste zes duels slechts één punt en staat veertiende in de Serie A. Fiorentina meldt op de website een dezer dagen een opvolger te presenteren.

In zijn eerste periode bij Fiorentina, tussen 2012 en 2015, had Montella de club nog drie keer op rij naar de vierde plaats geleid. Als trainer was de voormalig international ook al werkzaam bij Catania, Sampdoria, AC Milan en Sevilla.

Voormalig Tottenham Hotspur-coach Mauricio Pochettino zegt juist weer klaar te zijn voor een nieuwe club. De Argentijn bereikte afgelopen seizoen nog ten koste van Ajax de finale van de Champions League, maar werd vorige maand na mindere resultaten ontslagen door de Londense club. Sindsdien onthield hij zich van commentaar.

„Het was vreemd om na vijfenhalf jaar Tottenham zonder club te zitten, maar tegelijk ook relaxed. De batterijen zijn opgeladen, ik ben klaar voor als er iets interessants voorbij komt”, verbrak Pochettino in Doha, aanwezig bij de finale van het WK voor clubteams, de stilte.

Pochettino heeft niet gedacht aan een ’sabbatical’ maar wil juist snel weer aan de slag. „Dat zou in de Premier League kunnen zijn, een van de beste competities in de wereld. Maar er zijn meer interessante landen waar misschien weer andere uitdagingen liggen. Ik heb er nog niet te veel over nagedacht, ik heb er alleen voor gezorgd dat ik klaar ben om een club die geïnteresseerd in me is het beste te geven.”