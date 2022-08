Van Nistelrooy over Gakpo: ’Ik ga ervan uit dat de groep bij elkaar blijft’

Het Engelse Southampton heeft een bod uitgebracht op de sterkhouder van PSV, dat rond de 35 miljoen euro zou liggen. Daarnaast is er de interesse van Manchester United in Gakpo. ,,Zolang ik geen bericht heb ontvangen ga ik door met de planning van de wedstrijd tegen Volendam en ga ik ervan uit dat de groep bij elkaar blijft”, aldus de PSV-trainer, die wel beseft, dat het plaatje ieder moment kan veranderen en dat zelfs op 1 september, als de Nederlandse window dicht is, een uitgaande transfer nog mogelijk is.

Goed nieuws was er ook voor de PSV-trainer, die aangaf dat Anwar El Ghazi de selectie komt versterken. Deze krant meldde maandagavond dat de speler overeenstemming had bereikt met PSV over een driejarig contract, nadat de Eindhovenaren het eerder al eens waren geworden met Aston Villa over een transfersom van 2,5 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen kan oplopen naar 3 miljoen euro. Van Nistelrooy bevestigde dat de deal vrijwel is afgerond. El Ghazi moet zich nog wel melden voor de medische keuring. ,,De komst van El Ghazi ziet er heel goed uit. Hij is nog niet hier, maar hopelijk wel snel.”

Cody Gakpo Ⓒ ANP/HH

Blij met El Ghazi

Van Nistelrooy is blij met de komst van El Ghazi, die zijn mogelijkheden in de aanval vergroot. ,,Hij kan goed op links spelen, als spits en vanaf rechts. Hij is met zijn kwaliteiten een fantastische toevoeging, die we hoog inschatten.”

De PSV-trainer kan een aanvallende versterking goed gebruiken. Voorin is de spoeling dun door de blessures van Luuk de Jong en Noni Madueke, terwijl Yorbe Vertessen pas net weer is aangesloten na een wekenlange absentie door een blindedarmoperatie. Bovendien gaf Van Nistelrooy aan, dat er behalve Gakpo op transfergebied ook het een en ander speelt rond Carlos Vinicius, de Benfica-huurling.

,,We hebben nu de blessures van Luuk en Madueke. Vertessen komt er wel weer aan en we weten dat we goede jonkies hebben, die het ook goed doen. Maar iets meer in aantallen en ook qua ervaring is wel welkom met het oog op het programma dat nog gaat komen”, aldus Van Nistelrooy, die tegen FC Volendam niet kan beschikken over De Jong, Madueke, Marco van Ginkel, Mauro Junior, Olivier Boscagli en Fredrik Oppegard. Vertessen en Richard Ledezma trainen wel weer mee, maar zullen tegen Volendam nog niet in actie komen.